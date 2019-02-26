Более 80 млн рублей сэкономят власти Курганской области на оптимизации системы госзакупок

ТАСС, 26 февраля. Более 80 млн рублей бюджетных средств планируют сэкономить в Курганской области путем сокращений в системе организации государственных закупок в правительстве региона. Об этом во вторник на своей официальной странице "Вконтакте" сообщил врио главы региона Вадим Шумков.

"При нашем весьма скромном бюджете организацией закупок от правительства одновременно занимается пять структур. При этом три из них в статусе отдельных юридических лиц, другие два - отделы в составе иных органов власти. По сравнению с Курганской областью, в соседних регионах при объеме госзаказа в несколько раз больше такую же работу выполняют, как правило, два относительно небольших органа власти. Будем корректировать", - написал врио губернатора.

В блок-схеме, которую приложил к посту врио главы региона, говорится, что в результате сокращения 200 дублирующих должностей и ликвидации 10 юридических лиц с избыточным функционалом планируется сэкономить более 80 млн рублей бюджетных средств. "Одновременно с этим продолжаем внедрение информационной системы в сфере государственных закупок, автоматически определяющей превышение начальной стоимости контракта над рыночными ценами", - добавил Шумков.

В пресс-службе главы региона ТАСС пояснили, что сокращения в системе госзакупок уже начались.

Ранее сообщалось, что мониторинговая информационная система по контролю госзакупок выявила нарушения на миллионы рублей в социальных учреждениях Курганской области.