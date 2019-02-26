Reuters: Gunvor рассматривает возможность продать неключевые активы в России

ТАСС, 26 февраля. Энергетический трейдер Gunvor рассматривает возможность продать ряд активов в России, чтобы оптимизировать финансовые потоки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В частности, трейдер рассматривает возможность продажи 26% в нефтепродуктовом терминале в российском порту Усть-Луга. Этот вопрос, по словам собеседников Reuters, уже обсуждался на встрече с банками. Причина, по которым трейдер избавляется от активов, - финансовые результаты за 2018 год. В целом год был прибыльным и устойчивым, но по некоторым направлениям компания понесла убытки, поясняют источники.

Так, потери компании принесли отказ от модернизации роттердамского НПЗ, ее выход из проекта по освоению Лаганского блока на шельфе Каспийского моря, а также урегулирование продолжающихся судебных споров.

Официально итоги будут опубликованы не раньше апреля.

В Gunvor агентству пояснили, что компания "приняла упреждающие меры в отношении вызовов, с которыми столкнулась в 2018 году, и осуществила стратегические изменения, включающие реструктуризацию, сокращение расходов и инвестиции в свою торговую площадку".

Gunvor Group Ltd - один из ведущих мировых нефтетрейдеров. Компания активно диверсифицирует свою деятельность после того, как в 2014 году Геннадий Тимченко продал 43,5% в Gunvor International B.V. С тех пор компания купила НПЗ в Европе и расширила свою деятельность в Азии.