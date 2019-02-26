Более 45 млн рублей вложат в строительство моста через Большой Ставропольский канал

ПЯТИГОРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят более 45 млн рублей на строительство нового моста через Большой Ставропольский канал, открыть мост планируется до 1 октября, сообщает во вторник пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

"Более 45 млн рублей направят из краевого бюджета на строительство моста на участке от федеральной трассы М-29 "Кавказ" к населенным пунктам Янкуль - Новый Бешпагир - Грачевка", - говорится в сообщении.

Средства будут выделены в рамках краевой адресной инвестиционной программы. "Новый мост через Большой Ставропольский канал позволит повысить транспортно-эксплуатационное состояние сети автодорог Андроповского района и обеспечит устойчивость транспортной инфраструктуры", - цитируют в сообщении слова министра Евгения Штепы.

На время проведения дорожно-строительных работ будет предусмотрен объезд по существующим дорогам и переездам через канал.

Министерство завершило подготовку документации и в ближайшее время планируется проведение электронных аукционов на выполнение работ. Ввести объект в эксплуатацию предполагается до 1 октября 2019 года, сообщает пресс-служба.