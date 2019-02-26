Более 9,3 млрд рублей направят на развитие электросетей в Крыму в 2019-2022 годах

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Более 9,3 млн рублей будет направлено на реконструкцию и строительство новых электросетей в Крыму с 2019 по 2022 годы, что позволит повысить надежность электроснабжения в регионе. Средства предусмотрены программой развития электроэнергетики, которую утвердили в Крыму, сообщает во вторник пресс-служба министерства топлива и энергетики республики.

"Утверждены схема и программа развития электроэнергетики Республики Крым на 2019-2022 годы. Программа предусматривает мероприятия по устранению "узких мест" и усилению электрических сетей, - говорится в сообщении. - Объем капитальных вложений в энергосистему Крыма составит более 9,3 млрд рублей".

В пресс-службе уточнили, что в этом году воздушная линия 330 кВ "Джанкой - Каховская" будет переподключена к электрическим сетям энергосистемы Крыма с образованием еще одной воздушной линии 220 кВ "Джанкой - Титан". Это позволит не отключать потребителей в евпаторийском энергоузле при аварийных или ремонтных режимах, а также обеспечит вторым источником питания потребителей, запитанных от подстанции 220 кВ "Титан".

В 2020 году будет построено 26 км сетей для улучшения надежности электроснабжения в Феодосийско-Керченском энергоузле и произведена реконструкция около 245 км сетей 110 кВ на участке Севастополь - Ялта и Ялта - Лучистое, которая обеспечит качественное и надежное электроснабжение потребителей южнобережных курортных городов и поселков при любых режимах работы. В 2021 году планируется обновить еще 175 км ЛЭП на участке от села Лучистое до Старого Крыма.