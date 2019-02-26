Дагестан направит около 1,8 млрд рублей на повышение качества водоснабжения в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Дагестан в текущем году направит на повышение качества водоснабжения в регионе около 1,8 млрд рублей. Это позволит улучшить качество водоснабжения 500 тыс. человек, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на повышение качества питьевой воды для населения.

"Сегодня глава Дагестана Владимир Васильев на рабочем совещании затронул тему улучшения качества водоснабжения в регионе. В Дагестане начали заниматься этой проблемой с прошлого года. <…> В этом году на реализацию целевых программ по данному направлению в республиканской инвестиционной программе предусмотрено 1 млрд 778 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Благодаря выделяемым средствам планируется завершение строительства 28 строящихся объектов, 148 новых объектов и модернизация 18 объектов водоснабжения, что позволит улучшить качество водоснабжения 500 тыс. человек, добавил собеседник агентства. По его словам, в 2018 году на повышение качества питьевой воды было затрачено 363 млн рублей, в результате улучшено качество водоснабжения 250 тыс. человек.

"Качественное водоснабжение - крайне важная тема для всех нас. То, что мы запланировали на этот год, казалось бы, в разы больше, чем было до этого, но недостаточно. В этой связи мы готовим предложения на рассмотрение парламента", - приводит слова Васильева его пресс-служба. По словам главы региона, в бюджет республики поступили "дополнительные деньги за счет налоговых отчислений, экономии в результате торгов, снижения местных тарифов и так далее".

"Мы считаем, что сейчас пришло время направить эти средства на конкретные программы. В их числе и такие, как "Мелиорация земель", которой в республике уже лет 30 никто не занимался. Спасибо всем за то, что мы теперь имеем ресурсы, которые можем направить на важные задачи и которые обязательно должны дать результат", - отметил Васильев.