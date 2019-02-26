Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,02-0,7%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов во вторник немного снизились. Индекс Мосбиржи опустился на 0,02% - до 2494,02 пункта, индекс РТС снизился на 0,71%, до 1193,07 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск вырос на 0,55%, до 65,85 рубля, курс евро поднялся на 0,5%, до 74,79 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,69% - до $65,2 за баррель.

"Рыночная конъюнктура в целом остается умеренно негативной: инвесторы всего мира следят за перспективами отношений США и Китая. На торгах в среду индекс Мосбиржи может дойти до диапазона 2455-2475 пунктов, РТС - до 1170-1180 пунктов. Рублевые пары ожидаем в среду на уровне 65,8-66 рублей за доллар и 74,9-75,2 рубля за евро", - прогнозирует партнер агентства WMT Consult Екатерина Косарева.