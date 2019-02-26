Глава ФРС отказался комментировать критику Трампа со стороны своей предшественницы

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Нынешний председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл отказался во вторник комментировать критические замечания в адрес американского лидера Дональда Трампа со стороны экс-главы финрегулятора (2014-2018) Джанет Йеллен.

Сенаторы на слушаниях в банковском комитете верхней палаты Конгресса США, посвященных денежно-кредитной политике страны, попросили Пауэлла прокомментировать слова его предшественницы. В понедельник Йеллен во время интервью одной из американских радиостанций спросили, считает ли она, что у Трампа "есть понимание экономической политики". "Нет, я не считаю, - ответила она. - Я сомневаюсь, что он мог бы даже сказать, что целями ФРС являются максимальная занятость и стабильность цен, то есть цели, которые Конгресс поставил перед ФРС".

Пауэлла спросили, согласен ли он с такими оценками бывшего председателя ФРС. "У меня нет никаких комментариев", - ответил он.

По мнению Йеллен, высказывания Трампа о финрегуляторе "свидетельствуют о недостаточном понимании влияния ФРС на экономику, а также соответствующих политических целей" ФРС.

Трамп не стал продлевать еще на четыре года срок полномочий 72-летней Йеллен на посту председателя ЦБ и выдвинул на этот пост 66-летнего Пауэлла. Он возглавил учреждение в феврале прошлого года. Однако в последнее время хозяин Белого дома все чаще стал подвергать критике его политику по постепенному повышению базовой процентной ставки.

Йеллен приступила к обязанностям председателя ФРС 3 февраля 2014 года, став первой женщиной во главе ЦБ. Она завершила начатую своим предшественником Беном Бернанке программу количественного смягчения (за счет эмиссии у банков, пенсионных фондов и иных частных компаний были скуплены активы на 4,5 трлн долларов). Также при Йеллен в 2015 году ФРС впервые с 2008 года приняла решение о повышении ставки с околонулевых значений до 0,25-0,5%. Под руководством Йеллен ФРС США добилась снижения уровня безработицы до докризисного уровня (с 6,7 % в 2014 году до 4,2% в 2017-м).