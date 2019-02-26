Правительство может утвердить обновленные сроки строительства ЦКАД

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство планирует в ближайшее время утвердить отдельным постановлением обновленные сроки строительства ЦКАД. Об этом журналистам сообщил руководитель государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Вячеслав Петушенко.

По его словам, сегодня в правительстве идет обсуждение вопросов по ГК "Автодор". "Самое главное - утверждение новых сроков по ЦКАД, подготовка к постановлению правительства", - пояснил Петушенко. Ожидается, что правительство утвердит уже называвшиеся обновленные сроки окончания строительства ЦКАД, по которым сейчас работает оперативный штаб проекта, отметил глава "Автодора".

Речь идет о завершении пусковых комплексов № 1, № 3 и № 5 в 2020 году и пускового комплекса № 4 в 2021 году. В первоначальном паспорте проекта, утвержденном в 2015 году, сроки окончания строительства закладывались на 2018-2019 годы.

При этом финансовые объемы вложений по ЦКАД "остаются в прежних цифрах", добавил Петушенко. Ранее он отмечал, что из 313 млрд рублей общей сметы проекта на сегодняшний день привлечено 21 млрд рублей частных инвестиций и столько же планируется привлечь в ближайшее время. Также на проект ЦКАД предусмотрено 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (86 млрд рублей из которых уже использованы).

Строительство ЦКАД примерно в 50 км от МКАД является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов, ее возведение ведется в рамках пяти пусковых комплексов, четыре из которых представляют собой замкнутое кольцо. Проект ЦКАД был разработан в начале 2000-х годов, ее строительство началось в 2015 году. Общая протяженность составит около 530 км, суммарная стоимость строительства всех участков магистрали превышает 300 млрд рублей.