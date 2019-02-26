ВТБ может принять участие в проектном финансировании для "Газпрома"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ может принять участие в организации проектного финансирования для нужд компаний "Газпрома". Соответствующую возможность во вторник обсудили глава холдинга Алексей Миллер и председатель правления ВТБ Андрей Костин, говорится в сообщении "Газпрома".

"Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества компании и кредитной организации. В частности, речь шла об участии ВТБ в организации финансирования, в том числе проектного, для нужд компаний группы "Газпром", - сказано в сообщении.

Объем возможного финансирования и другие подробности в компании не уточнили.

"Газпром" и ВТБ связывает многолетнее партнерство. Так, группа ВТБ участвовала в организации размещения облигаций "Газпрома" в России и за рубежом, а также предоставляла компании корпоративное финансирование.