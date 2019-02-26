Оборудование для бангладешской АЭС начали изготавливать в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 февраля. /ТАСС/. Завод "Петрозаводскмаш", который является филиалом АО "АЭМ-технологии" (входит в Росатом), приступил к изготовлению оборудования для первой атомной электростанции "Руппур" в Бангладеш. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"Петрозаводскмаш" приступил к изготовлению оборудования для первой в республике Бангладеш атомной станции - АЭС "Руппур". Это изделия первого и второго классов безопасности, которые будут работать в реакторном зале первого энергоблока станции: трубные узлы главного циркуляционного трубопровода и корпуса главных циркуляционных насосов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, трубные заготовки прошли входной контроль и готовы к наплавке. На сферических корпусах насоса выполняются первые операции механической обработки. Также карельский завод изготовит компенсатор давления с элементами крепления и гидроемкости. Первые отгрузки оборудования планируются в 2020 году.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония заливки первого бетона АЭС "Руппур", по сути означающей начало строительства станции, состоялась в конце ноября 2017 года. Для строительства первой бангладешской АЭС выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200. Ввести блоки в эксплуатацию планируется в 2022 и 2023 годах.

Завод "Петрозаводскмаш" основан в Карелии в 1960 году, в 2010 году он вошел в состав Росатома. Предприятие выпускает оборудование для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности.