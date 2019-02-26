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Северный Кавказ

Около 3 млрд рублей направят на содержание и ремонт дорог в Чечне в 2019 году

Глава региона Рамзан Кадыров высоко оценил работу дорожников в прошлом году

ГРОЗНЫЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Около 3 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов направят в 2019 году на развитие и содержание дорожной сети Чечни. Об этом во вторник сообщил министр автомобильных дорог региона Абубакар Тумхаджиев на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Для дальнейшего развития и содержания региональной дорожной сети предусмотрено около 3 млрд рублей. Эти средства планируется направить на реконструкцию пяти мостов, прокладку новых маршрутов, а также содержание и аварийно-восстановительные работы. Кроме того, в программе на 2019 год предусмотрены мероприятия по развитию Галанчожского района, а также реконструкция двух участков дорог", - сказал он.

Кадыров высоко оценил работу региональных дорожников в 2018 году. "Успешно освоены все выделенные средства из республиканского и федерального бюджетов, обеспечена бесперебойная работа всей дорожной сети, проложены новые направления дорог. Кроме того, ведомство успешно справилось с дополнительными задачами, которые мы ставили", - сказал глава Чечни.

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