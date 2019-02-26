Четыре района Вологодской области получат газоснабжение в 2020 году

ТАСС, 26 февраля. Новый газопровод, который обеспечит газоснабжением Кирилловский, Белозерский, Вашкинский и Вытегорский районы Вологодской области, запустят к отопительному сезону следующего года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы региона по итогам выезда на объект губернатора Олега Кувшинникова и представителей ООО "Газпром инвест".

Ранее сообщалось, что новый газопровод-отвод к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра Вологодской области и городу Пудож Карелии оценивается в 27 млрд рублей, из которых 19,7 млрд приходится на участок по Вологодской области. Объект протяженностью почти 413 км обеспечит газом 57 тыс. граждан. Решение о строительство было закреплено в соглашении о сотрудничестве между правительством области и "Газпромом", подписанном в марте 2018 года.

"Мы работаем сразу с двух сторон: с территории Шекснинского и Кирилловского районов. Уложено 15 км труб, еще 35 сварено на трубосварочной базе, кроме того, 100 км труб отечественного производства из 119 необходимых уже на месте. Это означает, что мы запустим газопровод к отопительному сезону следующего года", - процитировала пресс-служба главного инженера ООО "Газпром инвест" Наиля Рахматуллина.

На данный момент ведется первый из четырех этапов строительства - газопровод к городу Кириллов протяженностью 120 км и стоимостью 5 млрд рублей. Доступ к газоснабжению получат 27,7 тыс. жителей Кирилловского и Белозерского районов. Готовность первого этапа составляет 10,5%.

"Расширение списка газифицированных районов - наша приоритетная задача. Сегодня газ есть в 15 из 26 муниципалитетов. Прогноз на этот год - 64%, при этом по-прежнему низким остается уровень газификации сельской местности", - сказал Кувшинников.

По словам главы Кирилловского района Сергея Усова, в перспективе в муниципалитете будут газифицированы 200 тыс. кв. м жилого фонда, 11 котельных, 30 предприятий и производств. Губернатор затронул также вопрос снижения стоимости технического присоединения индивидуальных домов к газовым сетям. "Правительству области и "Газпрому межрегионгаз Вологда" необходимо выработать совместные решения для возможного снижения стоимости техприсоединения, тем самым мы создадим условия не только для стимулирования индивидуальной застройки, но и для создания новых точек роста на территории муниципалитета", - сказал Кувшинников.