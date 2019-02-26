Глава ФРС призвал Конгресс в очередной раз повысить потолок госдолга

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл призвал во вторник американских законодателей в очередной раз повысить так называемый потолок государственного долга с целью исключить возможность дефолта. Соответствующее заявление он сделал на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США, посвященных денежно-кредитной политике страны.

Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет

Пауэлла спросили, что произойдет, если Конгресс не поднимет потолок госдолга. "Неспособность повысить потолок долга создает большую неопределенность, - отметил он. - [Это приведет к тому, что] правительство окажется без средств и не сможет платить по счетам. Мы никогда не пересекали эту черту, и я надеюсь, никогда не пересечем".

"Это выходит даже за рамки рассмотрения. Мысль о том, что США не выполнят все свои обязательства и не оплатят счета в установленный срок, не может рассматриваться", - подчеркнул глава ФРС, призвав "стабилизировать отношение госдолга к ВВП" страны. "Я думаю, что отсутствие выплат в надлежащие сроки и в надлежащем размере по всем нашим счетам будет очень серьезной проблемой", - отметил Пауэлл.

Проблемы повышения госдолга

Согласно действующему законодательству, правительство может неограниченно увеличивать федеральные займы до 2 марта 2019 года. После этого заработает так называемый потолок госдолга, который не позволит заимствовать выше уровня задолженности, который был достигнут к этому сроку. При этом Конгресс США может вновь поднять потолок госдолга в будущем.

Однако отказ законодателей не будет означать, что США не смогут платить по счетам. Американский минфин может использовать "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций, такой процесс может продолжаться в течение всего нескольких месяцев. Тем не менее по их истечении США не смогут в частности выплачивать государственные пособия и покрывать военные расходы. Это может привести к резкому повышению процентной ставки.

О госдолге

На данный момент госдолг США достиг отметки в $22,06 трлн. Как сообщал в начале января телеканал CNN, проанализировавший данные минфина, госдолг США за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) увеличился более чем на $2 трлн.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.

В 2018 финансовом году (начинается в США с 1 октября) госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы вырасти с $20 трлн до $21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.

Нынешние долговые проблемы США - наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.

За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн и почти достиг отметки в $20 трлн. Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до $30 трлн, при этом общий размер ВВП страны на данный момент оценивается примерно в $19,5 трлн.