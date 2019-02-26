Власти Петербурга намерены утвердить маршрут широтной магистрали весной 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают утвердить маршрут платной широтной магистрали скоростного движения (Восточный скоростной диаметр) весной 2019 года, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Проект шестиполосной трассы на юге города с прогнозируемой интенсивностью движения около 230 тыс. автомобилей в сутки поделен на два участка: от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы до Витебского проспекта и далее до транспортного узла близ Ладожского вокзала.

"Трассировку первого и второго участков Восточного скоростного диаметра планируется утвердить весной 2019 года", - отмечается в сообщении.

Широтная магистраль скоростного движения должна соединить ЗСД и Кольцевую автомобильную дорогу вокруг Санкт-Петербурга, что позволит снизить транспортную нагрузку на исторический центр города.

Восточный скоростной диаметр - проект платной скоростной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км в Санкт-Петербурге и 13,2 км в Ленинградской области. Стоимость трассы оценивается в 170 млрд рублей. Завершить строительство объекта планируется к 2024 году.