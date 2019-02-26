Апелляционный суд отклонил претензии минюста США к слиянию AT&T и Time Warner

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд столичного округа Колумбия во вторник отклонил требование министерства юстиции США аннулировать решение судебной инстанции о правомочности приобретения американской телекоммуникационной компанией AT&T конгломерата Time Warner за $85 млрд. Об этом сообщила телекомпания CNN, входящая в состав WarnerMedia - правопреемницы Time Warner после переименования.

По данным CNN, судья Ричард Леон вел разбирательство по спорному вопросу шесть недель. Во вторник он обнародовал свое решение, оформленное на 172 страницах. В нем Леон счел, что слияние двух гигантов должно пройти без вмешательства государства и каких-либо дополнительных условий с его стороны.

Минюст в ноябре позапрошлого года подал иск с целью заблокировать слияние компаний. В антимонопольном подразделении ведомства посчитали, что сделка серьезно повредит американским потребителям, так как приведет к увеличению размера ежемесячных счетов за телевидение, а также уменьшит выбор, имеющийся у аудитории. AT&T на это заявила, что не видит причин для запрета транзакции, выразив уверенность в том, что суд отвергнет претензии федеральных властей. Суд федерального округа Колумбия 12 июня 2018 года поддержал AT&T и разрешил сделку, которую минюст сейчас пытался оспорить.

Time Warner со штаб-квартирой в Нью-Йорке является одним из крупнейших в мире конгломератов новостного и развлекательного профиля. Он был образован в 1990 году путем слияния компании Warner Communications с издателем печатной продукции Time Inc.

Основанная в 1983 году AT&T является самым крупным поставщиком местной и международной телефонной связи в США, а также одним из четырех крупнейших американских сотовых операторов и интернет-провайдеров. Общее число клиентов компании со штаб-квартирой в Далласе (штат Техас) превышает 150 млн человек.