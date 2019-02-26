СМИ: акционеры Embraer одобрили сделку с Boeing

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 февраля. /ТАСС/. Акционеры бразильской авиастроительной компании Embraer одобрили готовящуюся сделку об образовании совместного предприятия (СП) с американской корпорацией Boeing. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

По его данным, в поддержку соглашения выступили 96,8% проголосовавших. Участие в волеизъявлении приняли около 67% акционеров.

Нынешний этап является предпоследним в процессе заключения соглашения между авиастроителями. Теперь сделку должны одобрить уполномоченные органы двух стран. Как ожидается, ни один из них не будет препятствовать соглашению.

Между тем профсоюз сотрудников Embraer организовал акцию протеста у здания, где проходило голосование акционеров. Многие из митинговавших опасаются, что сделка приведет к массовым увольнениям бразильцев, работающих в авиастроительной компании. В то же время акции Embraer на фондовой бирже Сан-Паулу по состоянию на 16:00 по местному времени (22:00 мск) выросли на 2% на фоне известия о решении акционеров.

17 декабря Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия (СП). В соответствии с этой договоренностью, стоимость нового СП, которое займется строительством исключительно гражданских самолетов (подразделение Embraer военного назначения затронуто не будет), достигнет $5,26 млрд. 80% акций будущего предприятия будут принадлежать Boeing, а 20% - Embraer.

Embraer - третий по величине в мире производитель пассажирских самолетов, насчитывает в своем штате около 18 тыс. сотрудников. Наиболее востребованная продукция компании - самолеты, рассчитанные на 70-100 человек. Они эксплуатируются на маршрутах, на которых нецелесообразно использовать крупные лайнеры Boeing или Airbus.