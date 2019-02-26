Новак: перенос уплаты акциза с НПЗ на АЗС поможет избавиться от недобросовестных заправок

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Перенос уплаты акциза на нефтепродукты с оптового звена на розничное избавит АЗС от возможности совершать махинации с топливом. Об этом заявил во вторник в онлайн-интервью изданию "Газета.ру" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Второе направление, которое мы прорабатываем вместе с Министерством финансов, ФНС, - уплата акцизов. Многие российские компании обратились с предложением рассмотреть возможность переноса уплаты акциза на нефтепродукты не на оптовом звене, а на розничном - с тем чтобы акциз платили автозаправки. Ведь сегодня автозаправки не уплачивают акциз, и это им позволяет заниматься махинациями, в том числе, как вы говорите, разбодяживать, разводить и продавать некачественный продукт. Платя акциз, у них просто не будет такой возможности, потому что тогда стоимость топлива будет совершенно другая", - сказал министр.

При этом он отметил, что на снабжении внутреннего рынка топливом это не отразится. "Если недобросовестные заправки не будут заниматься махинациями, то те, кто работает с качественными продуктами, полностью обеспечат и закроют потребности рынка. При этом цены останутся на том же уровне", - отметил Новак.

Ранее идею перенести уплату акциза с НПЗ на АЗС с дальнейшим перечислением налога в бюджет соответствующих субъектов РФ в целях борьбы с контрафактом предлагала "Роснефть". Данная мера, по мнению "Роснефти", позволит избежать торговли суррогатным топливом, идентифицировать производителя и повысить эффективность нефтепереработки.