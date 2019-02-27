Нидерланды приобрели 12,7% акций группы Air France - KLM

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Голландское правительство приобрело 12,7% акций франко-нидерландской группы Air France - KLM. Об этом объявил во вторник вечером в ходе пресс-конференции министр финансов страны Вопке Хукстра.

По его словам, приобретение акций обошлось правительству в €680 млн. Он добавил, что в будущем власти планируют довести свою долю в компании до порядка 14%, что приблизительно соразмерно доли, которой владеет правительство Франции (14,29%).

"Решение является фундаментальным шагом в процессе защиты голландских интересов, - отметил министр. - Приобретение акций обеспечит нам место за столом".

Хукстра подчеркнул, что в данной ситуации государство не делает инвестиции, а защищает интересы голландской экономики и аэропорта Схипхол, являющегося третей крупнейшей воздушной гаванью в Европе, обеспечивающим работой больше число голландцев.