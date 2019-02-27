Газпром: более 50 регионов не выполнили обязательства по газификации сельских территорий

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Только 10 из 66 участвовавших в программе газификации регионов выполнили обязательства, касающиеся сельских территорий, в 2018 году. При этом пять из них систематически не выполняют обязательства, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы "Газпрома".

"Из 66 регионов, участвовавших в программе газификации в 2018 году, только десять субъектов выполнили свои обязательства полностью. Это Белгородская, Омская, Пензенская, Сахалинская, Ярославская области, Республики Калмыкия и Мордовия, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Четырнадцать регионов существенно отстают от планов-графиков синхронизации работ, а пять - систематически не выполняют взятые на себя обязательства", - сказано в сообщении.

В "Газпроме" также отметили, что уровень газификации сельских территорий в России в 2005-2018 годах вырос в 1,7 раза - с 34,8% в 2005 году до 59,4% на 1 января 2019 года. "Порядка 90% газопроводов, построенных компанией в 2005-2018 гг. в рамках реализации программы газификации, предназначены для газификации сельских населенных пунктов. Общая протяженность этих газопроводов составляет около 30 тыс. км. Созданы условия для газификации свыше 752 тыс. домохозяйств, более 5 тыс. котельных и предприятий почти в 4 тыс. деревнях и селах", - говорится в сообщении компании.

На 2019-2020 годы только для газификации сельской местности компания планирует построить порядка 450 объектов: газопроводы-отводы, газораспределительные станции и межпоселковые газопроводы. "При условии выполнения региональными властями обязательств по подготовке потребителей это позволит газифицировать более 230 тыс. домовладений в примерно тысяче населенных пунктов", - добавили в пресс-службе "Газпрома".