Путин потребовал пресечь неправомерные действия микрофинансовых организаций и коллекторов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 мая доложить ему о принимаемых мерах по пресечению неправомерных действий со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в среду на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам послания президента Федеральному собранию.

"Банку России, МВД России, Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету РФ и Минюсту России в соответствии со своей компетенцией принять необходимые меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан при осуществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности", - говорится в поручении.

Срок доклада по этому вопросу установлен до 1 мая текущего года, "далее - один раз в полгода", указано в документе.