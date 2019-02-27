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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин потребовал пресечь неправомерные действия микрофинансовых организаций и коллекторов

Доложить о принимаемых мерах по данному вопросу необходимо до 1 мая

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 мая доложить ему о принимаемых мерах по пресечению неправомерных действий со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в среду на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам послания президента Федеральному собранию.

"Банку России, МВД России, Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету РФ и Минюсту России в соответствии со своей компетенцией принять необходимые меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан при осуществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности", - говорится в поручении.

Срок доклада по этому вопросу установлен до 1 мая текущего года, "далее - один раз в полгода", указано в документе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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