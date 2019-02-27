Путин поручил представить предложения по смягчению применения УК РФ для бизнеса

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проанализировать практику применения статей УК РФ по экономическим преступлениям и представить предложения по недопущению необоснованного привлечения бизнесменов к уголовной ответственности.

"Рекомендовать Верховному Суду РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ проанализировать практику квалификации деяний по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, обратив особое внимание на правильность применения такого квалифицирующего признака, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, и при необходимости представить предложения, направленные на недопущение необоснованного привлечения работников организаций к уголовной ответственности", - говорится в тексте поручений по реализации послания Федеральному собранию. Эту работу необходимо завершить до 1 декабря 2019 года.

Кроме того, Путин поручил проанализировать существующую практику применения соответствующих положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, чтобы сократить количество оснований для продления срока содержания под стражей в качестве меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно тексту поручений, по результатам проведенного анализа Генпрокуратура и Верховный суд до 1 июля 2019 года должны подготовить поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации".