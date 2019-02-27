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Совфед утвердил протокол к конвенции РФ и Швеции об избежании двойного налогообложения

Также в перечень добавили пункты о налогах на имущество организаций и физлиц

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о ратификации протокола к конвенции между правительствами России и Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, подписанный 24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге.

Необходимость внесения изменений в конвенцию вызвана изменившимися условиями экономической деятельности, изменениями законодательства о налогах и сборах как в России, так и в Швеции, развитием двусторонних экономических связей и международных тенденций в области налогообложения, касающихся обмена информацией и борьбы со злоупотреблениями, говорится в пояснительной записке.

"Протоколом предусматривается распространение действия конвенции не только на доходы, но и на капитал. Соответственно, наименование конвенции дополняется указанием на избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Кроме того, перечень налогов в РФ и в Швеции, на которые распространяется конвенция, дополняется налогом на имущество организаций и налогом на имущество физических лиц", - говорится в пояснительной записке.

Положения протокола отражают рекомендации плана по противодействию размывания налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS), в частности по противодействию уходу от уплаты налогов в обеих странах или предоставлению двойного вычета.

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