Кольская ГМК сэкономила 200 млн рублей после оптимизации энергопотребления в 2018 году

МУРМАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Кольская ГМК (входит в группу компаний "Норникель") сэкономила за 2018 год более 200 млн рублей по итогам выполнения программы повышения эффективности и оптимизации издержек. Об этом сообщает в среду пресс-служба ГМК.

"Общий экономический эффект от выполнения мероприятий программы составил около 207 млн рублей, это в 1,8 раза больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

Энергосберегающие проекты в 2018 году позволили снизить потребление тепловой энергии на 22,7 тыс. Гкал, что привело к уменьшению расхода мазута на производство тепловой энергии на 6 тыс. т, воды на 351 тыс. куб. м, электроэнергии более чем на 16 млн кВт.ч, сжатого воздуха на 41,6 млн куб. м и мазута на технологические нужды компании на 3,8 тыс. т.

В цехе энергообеспечения за счет сокращения потребления свежей воды на регенерацию фильтров удалось сэкономить 1 млн рублей. В городе Заполярном на компрессорной станции №1, которая централизованно обеспечивает сжатым воздухом рудник "Северный", обогатительную фабрику и транспортный цех, произведена замена поршневых компрессоров на винтовые. Предполагаемый экономический эффект от реализации этого проекта должен составить 25 млн рублей в год.

Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах "Норникеля" на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта, продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.