Инвестор из Китая открыл в Липецкой области завод по производству дрожжей

ТАСС, 27 февраля. Крупнейший в России завод по выпуску дрожжей компании "Ангел ист рус", входящей в китайскую корпорацию Angel Yeast Co., Ltd, открылся в среду в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Данков" в Данковском районе Липецкой области. Об этом рассказал ТАСС представитель компании "Ангел ист рус" Иван Гольц.

"Официальное открытие завода китайской Angel Yeast Co., Ltd, состоялось в ОЭЗ "Данков". Китайский инвестор направил на строительство завода более $100 млн. На заводе создано 560 рабочих мест", - сказал Гольц.

По его словам, компания "Ангел ист рус" создана в России, но входит в китайскую группу компаний Angel Yeast Co., Ltd. Около 20% инвестиций будут направлены на экологическую безопасность предприятия. В будущем инвестор планирует построить еще одну производственную линию, благодаря чему увеличится количество рабочих мест.

По словам начальника отдела инвестиций Данковского района Романа Горских, для строительства крупнейшего в России завода дрожжей в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Данков" было выделено 30 га земли. В перспективе рядом с производством дрожжей появится цех переработки отходов производства в кормовые добавки для сельскохозяйственных животных. Мощность нового завода рассчитана на выпуск 15 тыс. тонн сухих и 15 тыс. тонн прессованных дрожжей в год, планируется поставка продукции не только на российский рынок, но и на экспорт.

В свою очередь врио главы администрации региона Игорь Артамонов выразил уверенность, что новое производство повысит уровень производства дрожжей в России, улучшит внутренний рынок этой продукции и будет способствовать развитию российской хлебопекарной промышленности.

Артамонов добавил, что новое предприятие построено в соответствии с соглашением об инвестициях между администрацией Липецкой области, администрацией Данковского района и компанией Angel Yeast Co., Ltd.

Angel Yeast Co., Ltd - крупнейшая в мире компания по производству дрожжей, основана в Китае в 1986 году, выпускает в год 25 тыс. тонн высокоактивных сухих дрожжей для хлебопечения, спиртных напитков, пищевых добавок, животноводческих хозяйств, оздоровительно-лечебных препаратов. В состав компании входит десять заводов и более 30 представительств в разных городах Китая, она поставляет продукцию в 20 стран Европы, Африки, Азии.

Об ОЭЗ "Данков"

Особая экономическая зона промышленного типа регионального уровня "Данков" создана в Данковском районе Липецкой области в 2008 году на площади 355 га для выполнения задач по импортозамещению и поддержке производства отечественной продукции. В нее входят пять предприятий с заявленными более 20 млрд рублей инвестиций и созданием 700 рабочих мест.