Россельхознадзор запретил ввоз свиней и продукции свиноводства из пяти префектур Японии

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 26 февраля ввел запрет на поставки свиней и продукции свиноводства из пяти префектур Японии в связи с обнаружением там классической чумы свиней (КЧС). Об этом говорится в материалах ведомства.

"В соответствии с официальными данными Международного эпизоотического бюро о возникновении очагов классической чумы свиней на территории Японии, Россельхознадзор с 26 февраля 2019 года вводит временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию из префектур Айти, Гифу, Нагано, Осака и Сига живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков, за исключением видов продукции, прошедших обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса КЧС", - отмечается в документах.

Ограничения также коснутся оборудования для содержания, убоя и разделки свиней, бывшего в употреблении. Россельхознадзор также ввел запрет на транзит по территории РФ живых животных, восприимчивых к КЧС, из этих префектур.

В новость были внесены изменения (14:35 мск) — уточняются названия провинций во втором абзаце