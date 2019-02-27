ДОМ.РФ предложил институтам развития создать единый сервисный центр в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. ДОМ.РФ предложил перевести в единый сервисный центр в Воронеже сервисные функции ВЭБ.РФ и курируемых им институтов развития (Корпорация МСП и Российский экспортный центр). Об этом рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник во время посещения сервисного центра полномочным представителем президента РФ Игорем Щеголевым.

"Мы предложили ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, Российскому экспортному центру также разместить свои офисы поддержки в Воронеже. Это позволит создать дополнительно до 700 высокооплачиваемых высококвалифицированных рабочих мест в городе", - отметил Плутник.

В 2018 году в Воронеже заработал единый сервисный центр ДОМ.РФ, где создается порядка 800 рабочих мест. На сегодняшний день в центре работают 550 сотрудников. ДОМ.РФ переводит в Воронеж банковское сопровождение, сопровождение ипотечного бизнеса, операционное и кассовое сопровождение, контакт-центр, поддержка ИТ, андеррайтинг, финансы, в том числе сопровождение контрактов проектного финансирования.