Голикова: повышенные выплаты на детей-инвалидов получат не только родители, но и опекуны

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Опекуны и усыновители, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом наравне с родителями, смогут получать ежемесячную выплату в повышенном размере, сообщила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"С 1 июля 2019 года предполагается установление ежемесячной выплаты родителю, усыновителю или опекуну-попечителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы с детства, в повышенном размере, она вырастет с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей", - сказала она.

По словам Голиковой, воспользоваться увеличенным пособием смогут более 450 тыс. россиян. "Это увеличение затронет порядка 465 тыс. наших граждан. Предполагается, что на эту цель нужно будет дополнительно направить 13,5 млрд рублей в 2019 году", - отметила вице-премьер.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля назвал ряд мер по поддержке семей с детьми. В частности, он предложил увеличить выплаты на рождение ребенка и пособия по уходу за детьми с инвалидностью, полностью решить проблему с яслями, установить ряд льгот по ипотечному кредитованию и налогообложению для многодетных семей.