Авиакомпания "Сокол" с проектом авиабазы стала резидентом ОЭЗ в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Российская авиакомпании "Сокол" стала резидентом особой экономической зоны в Калининградской области. Как сообщается на сайте правительства региона, в качестве резидента ОЭЗ авиакомпания построит в Зеленоградском городском округе базу наземного обслуживания авиатехники с вертолетной площадкой и аэропортовой инфраструктурой стоимостью более 150 млн рублей.

"Российская авиакомпания "Сокол" инвестирует более 150 млн рублей в создание в регионе базы наземного обслуживания авиатехники: вертолетной площадки и аэропортовой инфраструктуры. Проект получил статус резидента особой экономической зоны Калининградской области", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, проект будет реализован по аналогии с авиабазой в Ханты-Мансийском округе, которую авиакомпания использует уже много лет. Планируется, что в рамках инвестпроекта в Зеленоградском городском округе будет построен комплекс из ангаров, административного здания, взлетно-посадочной полосы, площадки для разлета вертолетов, топливозаправочного комплекса и другого оборудования, необходимого для эксплуатации объекта.

В случае успешной реализации проекта авиакомпания "Сокол" в будущем планирует заняться развитием в Калининградской области малой авиации с полетами в Польшу, а также Белоруссию, Латвию и Германию.

Резидентами ОЭЗ Калининградской области являются более 200 компаний с общим объемом заявленных инвестиций в 115,5 млрд рублей. Из них 72 компании получили этот статус в 2018 году.

Авиакомпания "Сокол" создана в 2000 году, в настоящее время парк авиакомпании составляет 50 воздушных судов. Компания сотрудничает с подразделениями "Сургутнефтегаза", "Газпрома", "Транснефти", ПАО "НК "Роснефть", Минздрава РФ.