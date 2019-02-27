Власти Петербурга разработают и опубликуют простой для понимания вариант бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение разработать и опубликовать на сайтах городских властей короткий вариант городского бюджета, который будет понятен каждому жителю города. Об этом Беглов сообщил в среду на встрече с представителями некоммерческих организаций в Смольном.

"Я уже дал соответствующее задание, чтобы наши специалисты начинали писать, чтобы потом разместить на наших правительственных сайтах. Он [бюджет], может, займет восемь, 10, может, 20 страниц, но не 8 тыс.", - сказал Беглов.

Он добавил, что правительство Петербурга предпринимает действия, чтобы быть максимально открытым для граждан и иметь с горожанами быструю обратную связь. "Бюджет должен быть написан популярным языком, чтобы простая бабушка или молодой человек, которым неинтересно читать эти 8 тыс. страниц, могли понять, что у нас, например, будет в 2019 году в здравоохранении", - отметил Беглов.

По словам врио губернатора, людям должен быть понятен бюджет города. "Я иногда смотрю и сам засыпаю над этим бюджетом, но по долгу своей службы я обязан вникать в статьи бюджета", - сказал он.

Как сообщалось ранее, доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году запланированы на уровне 576,3 млрд рублей, расходы - 628,3 млрд рублей, дефицит составляет 52 млрд рублей.