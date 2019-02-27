Половина инвестиций в экономику Петербурга в 2018 году пришлась на закупку оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Санкт-Петербурге в 2018 году составил 747,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба городского комитета по экономической политике и стратегическому планирования.

"По оперативной информации Петростата (Федеральная служба госстатистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - прим. ТАСС), объем инвестиций в основной капитал в Санкт-Петербурге за 2018 год составил 747,4 млрд рублей и увеличился на 4,3% по сравнению с 2017 годом", - говорится в сообщении.

Более половины инвестиций (51,4%) или 384,2 млрд рублей от общего объема пришлось на закупку машин и оборудования. В качестве основного источника инвестиций (61,2% от общего объема) выступают собственные средства организаций.

Согласно прогнозу комитета, в 2019 году объем инвестиций ожидается на уровне 775,8 млрд рублей по базовому сценарий или почти 840 млрд рублей - по целевому.