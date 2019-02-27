Птичий грипп и засуха привели к уменьшению объемов сельхозпродукции в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Вспышки птичьего гриппа на площадках крупнейшего производителя мяса птицы в Ростовской области ГК "Евродон" и засушливая погода стали основными причинами снижения объемов сельхозпродукции в 2018 году. Об этом в среду сообщил заместитель губернатора области Юрий Молодченко на заседании правительства региона.

"По итогам 2018 года объем продукции сельского хозяйства области сократился на 9,6% в хозяйствах всех категорий. [Причиной стали] неблагоприятные сезонно-климатические условия и сложная эпизоотическая ситуация: вспышки птичьего гриппа на птицеводческих предприятиях ГК "Евродон", - сказал он.

С 2016 года птичий грипп на площадках "Евродона" уничтожил около 1,6 млн голов индейки, что привело к крупным убыткам. В качестве мер по финансовому оздоровлению предприятия и предотвращения дальнейших вспышек вируса компания рассматривает возможность забоя родительского стада индеек - около 34 тысячи птиц. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

В конце декабря 2018 года губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о возмещении ущерба, понесенного "Евродоном" из-за птичьего гриппа, на сумму 180,5 млн рублей.