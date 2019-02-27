"МРСК Центра" в 2019 году направит 5 млрд рублей на цифровизацию электросетей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "МРСК Центра" (входит в "Россети") планирует направить 15,652 млрд рублей на инвестиционную программу в 2019 году, в том числе более 5 млрд рублей будет вложено в первый этап цифровой трансформации электросетевого комплекса, сообщила компания.

"До конца 2019 г. во всех филиалах "МРСК Центра" (работает в 11 субъектов Центрального федерального округа) в рамках перехода на двухуровневую систему управления будут созданы единые центры управления сетями (ЕЦУС). Аналогичные подразделения создадут в городах с населением свыше 100 тыс. человек", - говорится в сообщении.

ЕЦУС будут оборудованы цифровыми каналами связи и информационными системами, что позволит в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. Также в 2019 году начнется реализация проектов "Цифровой РЭС" и "Цифровая подстанция". Два первых цифровых РЭС в структуре компании будут созданы уже до конца года на базе филиалов "Белгородэнерго" и "Воронежэнерго".

Одним из первых регионов "МРСК Центра", где будет построена цифровая подстанция, станет Белгородская область - здесь этот проект будет реализован до конца 2019 г. на ПС 35 кВ Никольское филиала "Белгородэнерго".

Всего в "МРСК Центра" на первом этапе цифровой трансформации, который завершится до конца 2020 года, будет создано десять цифровых РЭС и девять цифровых подстанций. Кроме того, 100% территории филиалов будут охвачены цифровой радиосвязью. Будет обеспечена стопроцентная наблюдаемость подстанций 35-110 кВ, а в 31 РЭС проведут комплексную автоматизацию сети 6-10 кВ и внедрят комплексную систему энергомониторинга.

"Реализация концепции проектов цифровой трансформации в "МРСК Центра" позволит снизить затраты на техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию объектов электросетевой инфраструктуры, снизить потери в сетях, значительно сократить количество и время ликвидации технологических нарушений и как следствие - повысить качество и надежность электроснабжения потребителей", - уточнили в компании.