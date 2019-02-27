Аресты по "делу Арашуковых" не сказались на энергоснабжении Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Последние аресты и следственные действия по "делу Арашуковых" не сказались на работе газовых предприятий и энергоснабжении муниципалитетов, в которых руководили подозреваемые, сообщили ТАСС в администрации Ессентуков.

"Все представители ресурсоснабжающих организаций города присутствуют на планерках в администрации, отчитываются, перебоев, как-то связанных с "делом Арашуковых" не было", - рассказала руководитель пресс-службы Виктория Герасименко.

Нет перебоев газоснабжения и в Минераловодском городском округе, сообщили ТАСС в мэрии. "Никак не сказалось", - отметил представитель администрации.

Как сообщалось, во вторник были задержаны бывший генеральный директор ОАО "Ессентукская Теплосеть" Замир Борисов (в настоящее время занимает должность заместителя директора по общим вопросам в АО "Газпром газораспределение Ставрополь") и и.о. директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная. Они, как полагает следствие, получали наличные денежные средства от промышленных потребителей газа.

В январе в рамках расследования дела советника гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова был арестован Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорь Травинов, вместо него теперь назначен Сергей Бондаренко, ранее занимавший аналогичные посты в структуре "Газпрома" во Владимирской области.

Также в главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело по фактам хищений природного газа ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и КЧР. В числе фигурантов дела - отец сенатора и советник главы "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, работники подразделений ООО "Газпром межрегионгаз" и АО "Газпром газораспределение", Руслан Арашуков, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев, Алан Кятов. Кроме того, в розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.