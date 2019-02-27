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Центробанк поможет Якутии повысить доступность финансовых услуг

Глава региона Айсен Николаев рассказал, что жители некоторых населенных пунктов могут снять наличные деньги только за несколько тысяч километров от дома

ТАСС, 27 февраля. Банк России будет способствовать повышению доступности банковских услуг и финансовой грамотности для жителей Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил ТАСС после церемонии подписания соглашения с ЦБР глава региона Айсен Николаев.

"Соглашение заключено в части повышения доступности финансовых услуг для республики. У нас огромная территория, огромная разбросанность населенных пунктов - их у нас свыше 600, и во многих населенных пунктах сегодня банковская система отсутствует, и не везде у нас есть сегодня, к сожалению, высокоскоростной интернет, безналичные платежи. И вот как раз вопрос усиления финансовой доступности услуг для населения и повышения финансовой грамотности - предмет этого соглашения", - сказал он.

Николаев пояснил, что жители некоторых населенных пунктов имеют возможность снять наличные деньги с банковских карт только за несколько тысяч километров от дома. "Мы должны сделать так, чтобы в любом населенном пункте с помощью крупнейших наших банков, таких как "Сбербанк", "Почта Банк", с помощью нашего регионального банка все-таки доступность финансовых услуг для людей была обеспечена", - добавил глава региона.

После подписания соглашения Николаев рассказал первому заместителю председателя Банка России Сергею Швецову о том, что в регионе разрабатывается проект "Цифровое село", подразумевающий создание и запуск в пилотном режиме системы безналичных расчетов во всех сферах жизни отдаленных сел.

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