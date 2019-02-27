Центробанк поможет Якутии повысить доступность финансовых услуг

ТАСС, 27 февраля. Банк России будет способствовать повышению доступности банковских услуг и финансовой грамотности для жителей Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил ТАСС после церемонии подписания соглашения с ЦБР глава региона Айсен Николаев.

"Соглашение заключено в части повышения доступности финансовых услуг для республики. У нас огромная территория, огромная разбросанность населенных пунктов - их у нас свыше 600, и во многих населенных пунктах сегодня банковская система отсутствует, и не везде у нас есть сегодня, к сожалению, высокоскоростной интернет, безналичные платежи. И вот как раз вопрос усиления финансовой доступности услуг для населения и повышения финансовой грамотности - предмет этого соглашения", - сказал он.

Николаев пояснил, что жители некоторых населенных пунктов имеют возможность снять наличные деньги с банковских карт только за несколько тысяч километров от дома. "Мы должны сделать так, чтобы в любом населенном пункте с помощью крупнейших наших банков, таких как "Сбербанк", "Почта Банк", с помощью нашего регионального банка все-таки доступность финансовых услуг для людей была обеспечена", - добавил глава региона.

После подписания соглашения Николаев рассказал первому заместителю председателя Банка России Сергею Швецову о том, что в регионе разрабатывается проект "Цифровое село", подразумевающий создание и запуск в пилотном режиме системы безналичных расчетов во всех сферах жизни отдаленных сел.