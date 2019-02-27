Торгпред США назвал торговую политику Пекина серьезнейшей проблемой для Вашингтона

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Действия китайских властей в торговой сфере представляют серьезнейшую проблему для политики Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, выступая на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США, посвященных американо-китайской торговле.

По его версии, Китай "является второй по величине экономикой в мире" и "продолжает нарушать свободную торговлю" в мире. "За всю историю торговой политики США я не знаю другой страны, которая бы представляла такую серьезнейшую проблему для политики Соединенных Штатов", - отметил американский представитель на торговых переговорах, являющийся членом кабинета президента Дональда Трампа.

США и Китай в течение прошлого года неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга. Американский лидер пытается сократить торговый дефицит, а Китай, не соглашаясь с политикой Вашингтона, отвечает на это аналогичными мерами. Лайтхайзер заявил, что в прошлом году дефицит торгового баланса США с Китаем превысил $417 млрд.

Он подчеркнул, что китайские власти "в полной мере осознают решительное стремление [Конгресса США] к структурным изменениям" в торговой политике Пекина. "И ваша поддержка сыграла решающую роль в том, чтобы убедить Китай серьезнее отнестись к нашей обеспокоенности", - отметил торгпред, обращаясь к конгрессменам.

Рано подводить итоги

Лайтхайзер отметил, что еще не пришло время прогнозировать итоги американо-китайских переговоров.

"В последние месяцы мы проводили почти на постоянной основе переговоры с Китаем. Обе стороны серьезно вовлечены на высшем уровне - и был достигнут значительный прогресс", - отметил американский представитель на торговых переговорах.

Однако при этом он добавил, что "пока еще рано прогнозировать итоги".

Необходимы значительные изменения

"Нынешняя вашингтонская администрация настаивает на значительных структурных изменениях, которые позволят создать более равные условия игры, особенно когда речь идет о правах интеллектуальной собственности и передаче технологий. Рассматриваемые вопросы слишком серьезные, чтобы их можно было решить обещаниями дополнительных закупок [со стороны Китая]. Нам нужны новые правила", - указал Лайтхайзер, добавив, что "еще многое предстоит" сделать в вопросах урегулирования споров, прежде чем заключить торговое соглашение.

Он отметил, что соглашение, которое может быть заключено с Китаем, "должно быть реализуемым". "Мы очень хорошо знаем историю наших торговых отношений с Китаем и о разочарованиях, вызванных невыполненными обещаниями. В связи с этим администрация нацелена на то, чтобы у нас была возможность обеспечивать выполнение любого нового соглашения", - подчеркнул торгпред, который отвечает за ведение торговых переговоров с Пекином.

По его словам, у США "должна быть возможность заключить соглашение, которое приведет к новому повороту в экономических отношениях с Китаем".

Как отреагировали рынки

Слова Лайтхайзера о том, что проблемы США и Китая в сфере торговли "слишком серьезные", привели к утреннему снижению биржевых индексов в Нью-Йорке. Так, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 0,51% или на 134,03 пункта, до отметки 25923,95. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США опустился на 0,49% или на 13,67 пункта, до отметки 2780,23. Индекс электронной биржи NASDAQ также сократился на 0,68% или на 51,2 пункта, до отметки 7498,09.

Трамп заявил в воскресенье, что решил отсрочить повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию в связи с прошедшими в американской столице продуктивными переговорами по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. Глава вашингтонской администрации сообщил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, чтобы заключить торговое соглашение в случае достижения большего прогресса на переговорах.

В начале декабря 2018 года Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее.