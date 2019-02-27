Власти Владимирской области создадут первый промышленный кластер в течение двух месяцев

ВЛАДИМИР, 27 февраля. /ТАСС/. Администрация Владимирской области планирует создать первый промышленный кластер на территории региона в течение ближайших двух месяцев. Соглашение в среду подписали врио первого заместителя губернатора региона Максим Брусенцов и директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко, передает корреспондент ТАСС.

"Основная задача, которую мы себе поставили в рамках подписания дорожной карты, - это в течение ближайших максимум двух месяцев создать первый кластер, и уже есть некая проработка вопроса, и мы постараемся сделать это максимально быстро", - сказал Брусенцов, добавив, что до конца года власти рассматривают возможность создания еще пяти-шести технопарков при участии ассоциации.

По словам Шпиленко, в ближайшее время специалисты ассоциации проведут на территории региона масштабный мониторинг, в ходе которого изучат потенциал для создания кластеров и возможности взаимодействия предприятий области между собой.

Как ранее сообщал ТАСС губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, власти прорабатывают возможность создания промышленного кластера с участием фармацевтической компании "Верофарм", завод которой действует в регионе. Кроме того, власти сообщали о возможном создании кластеров по производству бытового оборудования, стекольной, химической продукции, автокомпонентов и научного кластера.

Ассоциация развития кластеров и технопарков России - ведущая общественно-деловая организация России, объединяющая объекты технологической и промышленной инфраструктуры. Ассоциация образована в 2011 году и в настоящее время объединяет более 80 членов из 42 субъектов Российской Федерации, представляя таким образом свыше 2600 организаций, входящих в состав промышленных кластеров, технопарков, особых экономических зон и других организаций.