МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Вступают в силу новые правила агрострахования с господдержкой, предусмотренные изменениями в одноименный закон, а также закон о развитии сельского хозяйства.

Основное изменение - возможность комбинировать риски в договоре агрострахования с господдержкой, включать туда один или несколько рисков.

"Если раньше на условиях господдержки можно было включить в покрытие все риски, поименованные в законе, ни меньше, ни больше, то теперь аграрии могут застраховаться от одного риска - например, только от града, от нескольких или от всех", - пояснил ТАСС президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Всего в законе перечислено более 20 рисков, при страховании которых осуществляется господдержка - в частности, это засуха, переувлаженение почвы, суховей, паводок, оползень, градобитие, пожар и другие.

Другое важное изменение - исключен порог утраты урожая и посадок многолетних насаждений, необходимый для получения выплаты, и заменен установлением обязательной безусловной франшизы в размере не менее 10% (не покрываемая страховкой часть убытка, позволяет удешевить полис) от страховой суммы. В предыдущей версии закона страховая выплата по полису агрострахования с господдержкой полагалась только при катастрофических убытках - если погибло от 20% урожая по сравнению с запланированным объемом в результате наступления предусмотренных законом рисков. В новой версии закона такого порога нет, то есть выплата возможна, если погибло и менее 20% урожая, но при этом от 10% убытка оплачивает сам аграрий. "Это позволит обеспечить выплаты страхового возмещения при минимальной утрате урожая сельхозкультур", - сообщили в Минсельхозе. Кроме того, максимальный размер безусловной франшизы увеличивается с 30% до 50% от страховой суммы, а также расширяется перечень страховых событий.

Важное изменение касается страхования сельхозживотных.

"Теперь страховая компания несет ответственность за убой всего поголовья, даже если оно было не больным, но на этой площадке была вспышка и всех животных забили", - пояснил ТАСС Биждов. Раньше аграрии жаловались, что при вспышке африканской чумы свиней уничтожается все поголовье, в том числе здоровые животные, но страховая выплата полагалась только за зараженных.

Для чего нужны изменения

"В результате Минсельхоз России ожидает появления более дешевых и привлекательных страховых продуктов, а также роста интереса у аграриев и страховых организаций к сельхозстрахованию, в том числе в зонах рискованного земледелия", - заявили в пресс-службе ведомства.

По прогнозам Минсельхоза, новый механизм субсидируемого агрострахования позволит увеличить долю застрахованного поголовья сельхозживотных к 2020 году до 16,7%, а к 2025 году - до 26,1%. Доля застрахованной посевной площади возрастет до 4,2% к 2020 году и до 11,3% к 2025 году, ожидает ведомство. По данным НСА, в 2018 году в России было застраховано на условиях господдержки почти 1,2 млн га посевов и более 4,5 млн условных голов сельхозживотных. Таким образом, охват посевов сельхозстрахованием составляет почти 1,5%, животных – 16%.

За 9 месяцев 2018 года (более свежих данных нет) объем рынка страхования сельхозрисков составил 2,7 млрд руб., из них 1,4 млрд руб. - по агрострахованию с господдержкой, 1,3 млрд руб. - по несубсидируемым договорам. Закон об агростраховании с господдержкой в России действует с 2013 года, по нему государство субсидирует 50% стоимости полиса страхования сельхозрисков. При этом для получения субсидии условия договора должны соответствовать требованиям закона (по размеру франшизы, набору рисков, условиям выплаты и т.д.)