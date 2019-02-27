ВЭБ.РФ переведет из Москвы до 300 сотрудников в офис в Воронеже

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ планирует перевести из Москвы до 300 сотрудников в офис поддержки на базе единого сервисного центра ДОМ.РФ в Воронеже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ переведет до 300 человек в офис поддержки на базе единого сервисного центра ДОМ.РФ в Воронеже", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в госкорпорации, перевод сотрудников позволит оптимизировать издержки, а также создать новые рабочие места в Воронеже. Также сотрудники сервисного центра смогут выполнять типовые операции сразу для нескольких институтов развития.

О сервисном центре

В 2018 году в Воронеже заработал единый сервисный центр ДОМ.РФ, где создается порядка 800 рабочих мест. На сегодняшний день в центре работают 550 сотрудников. ДОМ.РФ переводит в Воронеж банковское сопровождение, сопровождение ипотечного бизнеса, операционное и кассовое сопровождение, контакт-центр, поддержка ИТ, андеррайтинг, финансы, в том числе сопровождение контрактов проектного финансирования.

Ранее в среду генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник предложил перевести в единый сервисный центр в Воронеже сервисные функции ВЭБ.РФ и курируемых им институтов развития (Корпорация МСП и Российский экспортный центр). По его словам, это позволило бы "создать дополнительно до 700 высокооплачиваемых высококвалифицированных рабочих мест в городе".