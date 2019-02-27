Несколько лечебных учреждений построят и отремонтируют в КБР до конца 2019 года

НАЛЬЧИК, 27 февраля. /ТАСС/. Несколько клиник построят и капитально отремонтируют в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2019 году, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

Сообщается, что врио главы региона Казбек Коков в среду посетил несколько лечебных учреждений города Нальчика и встретился с медицинским сообществом республики.

"На текущий год запланированы ввод в эксплуатацию хирургического корпуса Центральной районной больницы в городе Прохладном, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельских поселениях Саратовское и Красносельское, капитальный ремонт здания Медицины катастроф, поликлиники Центральной районной больницы Зольского района, реконструкция Дома ребенка, проведение текущего ремонта и завершение строительства ряда лечебных учреждений в районах республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кабардино-Балкарии будет продолжено строительство и модернизация поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов с одновременным внедрением современных технологий, ориентированных на пациентов.

Во время встречи Коков указал на необходимость максимально активного включения КБР в проект "Бережливая поликлиника". Важная роль в повышении доступности медицинской помощи отводится информатизации здравоохранения. Но в этом деле, по оценке Кокова, далеко не все благополучно. "Поставлена задача в ближайшее время наладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами", - добавили в пресс-службе.

"Современная медицина требует от врачей глубоких знаний, высоких профессиональных навыков и моральных качеств. Самое пристальное внимание - подготовке и повышению квалификации медицинских работников. Важным подспорьем в деле укрепления первичного звена здравоохранения в сельской местности станет предложение президента РФ по снятию возрастных ограничений для участников программы "Земский доктор", - сказал Коков, в разговоре с врачами и подчеркнул, что КБР сполна должна воспользоваться этой возможностью.