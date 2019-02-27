Совфед предложил "Аэрофлоту" увеличить число рейсов из Москвы в Магадан

ТАСС, 27 февраля. Совет Федерации предложил авиакомпании "Аэрофлот" увеличить число рейсов Магадан - Москва и в обратном направлении в мае - октябре. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Письмо с обращением было подписано спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"В обращении сенаторов отмечается, что в Магаданской области сложилась крайне напряженная социальная обстановка, обусловленная недостаточным количеством авиарейсов, выполняемых авиакомпанией "Аэрофлот" по маршруту Магадан - Москва - Магадан. По мнению представителей органов государственной власти области, для устранения проблемы дефицита пассажирских мест будет достаточно организовать по данному маршруту в мае - октябре восемь регулярных рейсов в неделю, выполняемых воздушными судами вместимостью 450-500 человек", - говорится в сообщении Минвостокразвития.

По словам члена комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатора от исполнительного органа госвласти Магаданской области Анатолия Широкова, для жителей региона, которые планируют свой отпуск в летний период 2019 года, частота выполняемых рейсов имеет важную роль.

"Как известно, группа компаний "Аэрофлот", в состав которой входит и АК "Россия", на пиковый период 2019 года (май-октябрь) запланировала выполнение семи рейсов в неделю на этом направлении воздушными судами Boeing-777-300 вместимостью 325-350 пассажиров. По подсчетам правительства Магаданской области, этого количества рейсов и их наполняемости будет недостаточно для обеспечения перевозки магаданцев к местам отдыха и обратно, а также для перевозки сезонных работников", - процитировали Широкова в пресс-службе Минвостокразвития.

Сенатор отметил, что предложения по увеличению числа рейсов были подготовлены по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова и были переданы председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой о поддержке региона в диалоге с авиакомпанией.