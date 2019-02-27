Завод по переработке молока за 800 млн рублей откроют под Воронежем осенью 2019 года

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Крупнейшим производитель товарного молока в Воронежской области компания "ЭкоНива-АПК Холдинг" откроет осенью 2019 года новый завод стоимостью 800 млн рублей в Лискинском районе, сообщила в среду пресс-служба правительства Воронежской области по итогам встречи губернатора Александра Гусева и гендиректора компании Штефана Дюрра.

"Осенью 2019 года компания "ЭкоНива-АПК Холдинг" планирует сдать в эксплуатацию завод по производству цельномолочной продукции, сыров, сливочного масла с производительностью 60 т молока в сутки в селе Щучье Лискинского района. Объем инвестиций - порядка 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным властей, холдинг также проводит модернизацию молочного завода в поселке Анна, после чего его мощности переработки вырастут с 300 до 440 т в сутки. Там же откроют цеха по выпуску 20 т творога в сутки. "Компания планирует также ввести в строй животноводческие комплексы в Бобровском, Лискинском, Аннинском районах", - уточнили в пресс-службе.

Компания "ЭкоНива-АПК Холдинг" ведется деятельность на территории Лискинского, Каменского, Бобровского и Каширского районов Воронежской области, владеет 131 тыс. га сельхозугодий, имеет стадо из 50,2 тыс. голов коров, является крупнейшим производителем молока в Воронежской области - доля на региональном рынке 45%. Имеет девять современных молочных комплексов и 17 реконструированных животноводческих ферм.

Компания также владеет предприятиями в Калужской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Тюменской областях, в Алтайском крае, республиках Башкортостан и Татарстан, а также в Подмосковье.