Минфин привлек рекордное количество займов через ОФЗ с 2014 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минфин России привлек в среду на двух аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) рекордный объем заемных средств с 2014 года - 57,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина России.

"Впервые с 2014 года нам удалось привлечь рекордный объем заемных ресурсов на двух аукционах в рамках одного дня - 57,6 млрд рублей", - говорится в сообщении. При этом общий объем спроса достиг 75,7 млрд рублей.

По мнению Минфина, успеху аукционов способствовал ряд факторов, в том числе благоприятная рыночная конъюнктура и гибкость нового механизма размещения, которые и помогли в должном объеме удовлетворить спрос инвесторов.