Власти Петербурга к 2020 году проложат веломаршрут на юге города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены создать в 2020 году на юге города велодорожки, которые соединят микрорайон Славянка в Пушкинском районе с железнодорожной станцией "Царское село". Проект отобран в городскую адресную программу создания велодорожек на период 2019-2021 годов, отмечается в сообщении, опубликованном в среду на сайте "Городского центра управления парковками".

"По заказу "Городского центра управления парковками" начинается проектирование велосипедных дорожек, которые соединят район Славянка с железнодорожной станцией "Царское село". Веломаршрут протяженностью порядка 2,6 км будет начинаться от Галицкой улицы, проходить по Промышленной улице, Сетевой улице и шоссе Подбельского до Новодеревенской улицы", - отмечается в сообщении. Проектирование маршрута планируется завершить до конца октября 2019 года. Всего в 2020 году в городе планируется открыть 10 велосипедных маршрутов протяженностью 39,3 км, к 2021 году - пять велосипедных маршрутов протяженностью 41,2 км, а по итогам 2021 года протяженность всех велодорожек в городе составит 237,1 км.

В Санкт-Петербурге расположены 27 велосипедных маршрутов общей протяженностью 106,4 км. Для городских велосипедистов также доступны веломаршруты на 13 набережных, среди них набережные рек Фонтанки, Карповки, Петровской, Петроградской и Аптекарской.

С 28 по 31 марта 2019 год Санкт-Петербург впервые примет IV Международный велоконгресс. На конгрессе более 50 специалистов обсудят вопросы новых технологий при создании велосипедной инфраструктуры и экономические аспекты развития городской среды.