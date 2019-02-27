На "Форуме труда" в Петербурге обсудят рост экономики на основе человеческого капитала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Международный форум труда открывается в четверг в Санкт-Петербурге. Его основной темой станет развитие человеческого капитала как основного фактора экономического роста, сообщила журналистам вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

"В этом году ключевой целью форума труда является определение точек роста экономики на основе развития человеческого капитала. Много внимания в повестке форума уделено достижению целей и показателей, определенных указом президента 2018 года. На площадке будет обсуждаться реализация сразу двух национальных проектов: "Производительность труда" и "Демография", - сказала она.

Форум проводится в Петербурге уже в третий раз, и, по словам Митяниной, каждый год наблюдается интерес к нему со стороны иностранных участников. "Первый форум посетили представители 23-х стран, а второй - уже 50-и стран. В пленарном заседании форума в этом году предполагается участие сразу двух иностранных спикеров", - отметила вице-губернатор.

В рамках форума, который продлится по 1 марта, пройдут VIII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и трудовой миграции "Рынок труда в контексте пенсионной реформы" и выставка "Кадры. Управление. Безопасность". В ходе мероприятия запланирован торжественный старт реализации в Санкт-Петербурге нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда организован правительством города, Санкт-Петербургским Государственным Университетом и компанией "ЭкспоФорум- Интернэшнл". В мероприятии примут участие представители бизнес-сообщества и общественных организаций, ученые, политики. Ожидается, что на пленарном заседании, посвященном теме "Человеческий капитал. Цифровизация. Производительность труда", выступят председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.