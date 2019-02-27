Система быстрых платежей заработала в России для всех клиентов банков-участников

В тестовом режиме СБП запущена с 28 января для 11 банков и одной некредитной финансовой организации. В числе первых оказались ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк "АК Барс", "Тинькофф банк", "Киви банк", СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр".

Ранее ЦБ сообщил, что банки - участники тестового режима подтвердили работоспособность системы, осуществив несколько тысяч операций, и готовы подключить к ней всех своих клиентов. При этом часть банков будет делать это поэтапно, подключая одну категорию клиентов за другой.

В ноябре прошлого года регулятор сообщил, что в 2019 году для банков будет установлен годовой льготный период, в течение которого ЦБ не будет взимать комиссию за услуги системы. С 2020 года комиссия для банков будет установлена на уровне от 1 до 6 рублей в зависимости суммы перевода, комиссию для клиентов каждый банк устанавливает самостоятельно. При этом регулятор рассчитывает, что тарифы в рамках СБП будут ниже действующих вне системы. Более того, первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что если ряд банков будет использовать Систему быстрых платежей в целях излишнего обогащения, используя преимущество нулевого тарифа в 2019 году, то с такими банкам регулятор будет "проводить работу".

В январе глава Банка России Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях в Госдуме сказала, что регулятор ожидает подключения системно значимых банков к СБП до конца 2019 года, добавив, что подключение должно стать обязательным для всех банков. В свою очередь генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев сообщил ТАСС, что уже 100 российских банков ведут подготовку по подключению к системе.

Система быстрых платежей позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Следующим этапом развития системы будет запуск во второй половине 2019 года платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг. При этом, по словам Скоробогатовой, запуск C2B-платежей позволит снизить издержки для торговых точек при безналичном расчете.