"Ведомости": АФК "Система" рассматривает возможность продажи до 20% акций "Медси"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. АФК "Система" обсуждает вопрос продажи до 20% акций группы компаний "Медси". Об этом сообщила вечером в среду газета "Ведомости" со ссылкой на председателя совета директоров компании "Медси", управляющего партнера АФК "Система" Артема Сиразутдинова.

По данным газеты, пока ведутся предварительные консультации, предметных переговоров о продаже акций еще не было.

Как отметил изданию Сиразутдинов, к компании проявляли интерес инвесторы из Японии, Китая и арабских стран, а также эта тема обсуждается с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Заинтересованность инвесторов представитель "Медси" связывает с "впечатляющей динамикой развития компании". По приведенным данным, выручка компании в 2018 году выросла на 52% - до 17,7 млрд рублей, скорректированная OIBDA - на 75,5% до 3,1 млрд рублей.

По мнению Сиразутдинова, продажа миноритарного пакета соответствует стратегии АФК "Система" по монетизации активов и позволит привлечь средства на развитие "Медси". Это станет первым шагом к созданию публичной истории компании и ее выходу на IPO (первичное публичное размещение акций - прим. ТАСС), что может произойти в среднесрочной перспективе, пишет газета.