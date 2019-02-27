Иск владельца "Морского старта" к РКК "Энергия" на 11,3 млн рублей принят к производству

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области принял к производству иск компании "C7 космические транспортные системы" (S7 Space), которая владеет плавучим космодромом "Морской старт", к ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Соответствующее определение размещено в электронной картотеке дел в четверг.

"Исковое заявление ООО "С7 космические транспортные системы" принять к производству Арбитражного суда Московской области", - говорится в документе.

Дата предварительного судебного заседания назначена на 9 апреля. Известно, что владелец "Морского старта" планирует взыскать более 11,3 млн рублей с РКК. Причина подачи иска в определении суда не указана. Он был принят к рассмотрению во вторник.

S7 Group (холдинг, в который входит "С7 космические транспортные системы") владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно- командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями. Суда базируются в штате Калифорния (США). Ракетно-космическая часть состоит из российско-украинской ракеты "Зенит-3SL" и российского разгонного блока ДМ.

По планам S7 Space, первый запуск по программе "Морского старта" будет выполнен в декабре 2019 года, на 2020 год запланированы три запуска, по четыре запуска ожидаются в 2021 году и в 2022 году. В целом S7 Space рассчитывает совершить до 70 коммерческих пусков за 15 лет. Ранее "Морской старт" принадлежал РКК "Энергия".