Объемы кредитования россиян выросли в январе на 19%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Объемы кредитования россиян в январе 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 19%, а количество выданных кредитов - на 5%. Об этом говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"В январе текущего года было выдано 2,58 млн новых кредитов общим объемом 550,61 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло на 5%, а объемы кредитования выросли на 19% по сравнению с январем прошлого года, когда было выдано 2,46 млн кредитов на 463,81 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в минувшем месяце стали кредиты наличными (увеличение на 15%), а объемы такого кредитования возросли на 36%. "В январе 2019 года было выдано 1,13 млн кредитов наличными на общую сумму 298,12 млрд рублей против 962,04 тыс. кредитов на 219,87 млрд рублей годом ранее. Средний чек по кредитам наличными вырос на 15%: с 229 до 263 тыс. рублей", - уточнили в кредитном бюро.

Количество новых кредитных карт снизилось на 2% в годовом выражении, а сумма одобренных лимитов выросла на 4%. При этом количество новых ипотек, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в январе, показало отрицательную динамику, снизившись на 10% в годовом отношении, однако объемы выданных ипотечных кредитов выросли на 3%. Таким образом, в минувшем месяце было выдано 65,29 тыс. ипотечных кредитов на 140,41 млрд рублей, а годом ранее - 72,81 тыс. ипотек на 136,73 млрд рублей.

Количество новых автокредитов выросло на 1%, объемы выдач увеличились на 14%. Количество новых POS-кредитов снизилось на 5%, а объемы выдач выросли на 1% по сравнению с январем 2018 года.

Статистические данные подготовлены ОКБ на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро.