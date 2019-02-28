США перечислили Киргизии $4,6 млн, украденные бывшим президентом Курманбеком Бакиевым

БИШКЕК, 28 февраля. /ТАСС/. США вернули Киргизии $4,6 млн, которые были украдены ее бывшим президентом Курманбеком Бакиевым. Об этом ТАСС сообщили в четверг в киргизском министерстве финансов.

"Данные средства в размере $4,6 млн поступили на счета республики", - заявили в минфине. По словам его сотрудников, в соответствии с достигнутыми ранее с США договоренностями, эти средства Бишкек потратит на медицинское оборудование и технику для больниц отдаленных от столицы районов, а также приобретение и установку систем очистки воды для некоторых регионов.

США и Киргизия подписали соглашение "О возврате активов, похищенных во время прежнего режима Курманбека Бакиева" 25 февраля нынешнего года во время визита в Бишкек заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. С киргизской стороны подпись под документом поставила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева.

Принадлежащие бывшему главе Киргизии деньги были обнаружены в ходе расследования в США уголовного дела в отношении Евгения Гуревича, который являлся приближенным к семье Бакиевых человеком. В результате американский суд принял решение о конфискации этих средств.

Бакиев был свергнут в 2010 году в результате народной революции, после чего вынужден был в целях безопасности бежать за пределы республики. В настоящее время он проживает в Белоруссии. Киргизские власти неоднократно требовали его экстрадиции, однако получали из Минска отказ. На родине бывший президент за различные преступления заочно приговорен к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.