Путин поручил правительству выяснить причины неисполнения в срок поручений по туризму

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разобраться, почему поручения по туризму не исполняются в срок. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации проанализировать причины неисполнения в установленные сроки ранее данных поручений президента Российской Федерации, касающихся вопросов развития туризма, и представить предложения по их реализации", - говорится в документе.

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 31 марта.